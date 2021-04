“Voy a contagiar a todo el mundo”: Joven con COVID-19 denuncia que la obligan a ir a trabajar

Se volvió viral en las redes sociales una denuncia realizada en TikTok, en el que una joven, en medio del llanto, asegura que su empresa la está obligando a ir a trabajar a la oficina, a pesar de presentar fuertes síntomas de Covid-19.

Aunque la Alcaldía de Bogotá realizó cuarentena estricta durante el lunes 12 de abril, algunas compañías no la respetaron y les solicitaron a sus empleados que fueran a trabajar de manera normal, algo que generó aglomeraciones en el transporte público y que las personas no respetaran las medidas de bioseguridad para frenar los contagios de coronavirus en la capital de Colombia.

Mira También: “ESTOY DESESPERADA POR ÉL”: EN MEDIO DEL LLANTO, ABUELITA PIDE AYUDA PARA ENCONTRAR A SU PERRO

La joven que realizó la denuncia, aseguró que le pidió ayuda a su EPS para que le dieran una incapacidad para no ir a trabajar, pero la entidad también le pidió que se acercara hasta una sede para ser examinada por un médico:

“Tengo COVID, seguramente. No me han llegado los resultados. Pero es lo más probable porque tengo fiebre de 39, me duele absolutamente todo, tengo tos y un montón de cosas más. Pero adivinen qué. Mañana me toca ir a trabajar porque no tengo incapacidad, porque no te dan una incapacidad cuando te hacen la prueba. En el trabajo me dijeron que, sin incapacidad, no puedo no ir. Me toca ir”

“Llamo a la EPS y me quieren hacer recorrer toda Bogotá para que me atienda un médico, para ver si me da incapacidad. Entonces, el aislamiento vale culo. Con razón no se ha controlado este virus en este país, porque es que la gente tiene que seguir yendo a trabajar. Si alguien puede saber qué hacer, que porfa me diga”.