“No había confianza”: Justin Bieber revela lo duro que fue su primer año de matrimonio con Hailey Baldwin

En una entrevista para la revista GQ, en la que Justin Bieber será la portada en el mes de mayo, el artista canadiense reveló algunos detalles sobre su vida y matrimonio con la modelo estadunidense Hailey Baldwin.

Bieber, recordó algunos duros momentos de su vida y aseguró que su esposa y Dios fueron los grandes pilares que hicieron cambiar su camino.

Mira También: ¡EL CONEJO MALO REGRESA! BAD BUNNY ANUNCIA GIRA DE CONCIERTOS PARA EL 2022

A pesar de que en la actualidad tiene una relación hermosa con su pareja, Bieber recordó que el primer año de matrimonio no fue bueno, pues había mucha desconfianza y sus “traumas” regresaban por momentos:

“El primer año fue muy difícil porque hubo muchos retornos al trauma. Había simplemente una falta de confianza. Estaban todas esas cosas que no quieres compartir con la persona con la que estás, por miedo. No la queréis asustar diciendo: ‘Tengo miedo’”.

Durante la entrevista, el cantante de 27 años habló de lo que está construyendo con Baldwin, con quien se casó en el 2018 y le hizo volver a tener ganas de vivir:

“Simplemente estamos creando momentos como esos para nosotros como pareja, como familia, estamos construyendo recuerdos. Y es hermoso todo lo que tenemos por delante. Antes, no tenía nada por delante. Mi vida doméstica era inestable. No tenía pareja. No tenía a nadie a quien amar. No tenía nadie con quien abrirme”.