¿Extraña a Luisa Castro? La Liendra se sinceró sobre su relación con Dani Duke

‘La Liendra’, el influencer colombiano que ha sido blanco de críticas a lo largo de su carrera en las redes sociales desató la curiosidad de muchos internautas realizando una dinámica de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram.

En el video el instagramer tiene un detector de mentiras, un aparato en el que pone su mano, la amarra y este decide si la respuesta es verdadera y de ser falsa le envía un corrientazo.

‘La Liendra’ comenzó a responder preguntas que para muchos han causado controversia, la primera fue, “¿le has sido infiel a Dani Duke?”, el influencer respondió que no y el detector de mentiras lo confirmó, la siguiente pregunta fue sobre su ex, un seguidor le preguntó si alguna vez le fue infiel a su ex, el respondió que no y el detector lo comprobó también.

“¿Volverías con tu ex?”,le preguntaron y el influencer respondió que no, pero fue cuando el detector de mentiras le envió un corrientazo, ‘La Liendra’ continuo con otras preguntas, además, mostró como tenía su mano por los corrientazos que había recibido por parte del detector de mentiras, comprobando que sí estaba encendido.

