¡Que ternura! Valerie Domínguez presumió su embarazo bailando junto a su pareja

Valerie Domínguez compartió un video en su perfil de Instagram en el que se le ve disfrutando junto a su pareja y presumiendo su embarazo haciendo una coreografía de ‘salsafitt’ muchos de sus seguidores llenaron su publicación con comentarios de amor hacia la presentadora, su hijo y su esposo.

En el video Valerie lleva puesta una mini falda y un crop top con el que deja ver su barriga en la que tiene pintado un corazón rojo, en medio de su coreografía su pareja se incorpora al baile y demuestran lo bien que la pasan juntos.

“Cosas que me llegan al corazón y esta canción de @salsafitt me la he pasado bailando esta canción con Thiago... bueno y a veces también con Juan”, escribió la modelo junto a su publicación.

el video ha recibido cientos de comentarios sobre la pareja y el bebé que viene en camino, “Ay que ternurita flaca bella”, “que belleza”, “estas hermosa no has aumentado nada”, “esa barriguita se ve divina”, “que hermosa pareja, Dios los bendiga”, fueron los comentarios que dejaron en la publicación en la que se ve a la pareja muy unida y feliz.

El video ya reúne más de 20.000 ‘likes’.

