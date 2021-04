¡Por fin! J Balvin y Valentina Ferrer confirman que están esperando su primer bebé

A pesar de los fuertes rumores sobre la llegada de su primer bebé, J Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer no habían afirmado nada.

En exclusiva para VOGUE México y Latinoamérica, la pareja reveló que efectivamente se convertirán en padres muy pronto. Ferrer y Balvin, posaron para ser la portada de la importante revista de entretenimiento y moda.

En la foto, aparece la modelo mostrando su pancita orgullosa, mientras las menos del paisa la rodean, una tierna imagen que sin duda dejó felices a los seguidores de la hermosa pareja.

La modelo originaria de Ciudad de Córdoba, Argentina, y el artista de Medellín, Colombia, posaron para el lente del fotógrafo An Le y brindaron una entrevista exclusiva, la cual podremos conocer en la edición impresa de mayo 2021 de Vogue México y Latinoamérica.

En la entrevista, Ferrer habló sobre cómo ha llevado la maternidad, algo que la emociona mucho, pero que también le genera miedo.

“Mientras más me lo tome como algo natural y que fluya, no estar pensando en el tiempo que me falta ni en que, si me voy a engordar o si no me voy a engordar, sino que lo voy viviendo como un día a día, me ha ayudado muchísimo”.