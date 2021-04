Joven al que su perro lo consoló en un semáforo está grabando su primer sencillo

Anderson Jesús Hidalgo Castro, más conocido como ‘Rebel’ es el nombre del joven de 24 años que se hizo viral hace poco por una escena que conmovió a muchos usuarios en internet, donde luego de cantar en un semáforo y no recibir ayuda por parte de los conductores, el joven agobiado abrazo a su perro.

Según una entrevista realizada por el medio El Tiempo el joven relató lo que sucedió, “Venía el toque de queda y sabía que, como pago a diario la pieza, dije: ‘¡Ércales! se me va a dificultar la cuestión de pagar la pieza, porque la cosa estaba dura. Antes de que se hiciera viral el video, me hacía 20 mil pesos, y pagando 12 mil solo me quedaba el almuerzo, la cena y me quedaba sin un peso”. Y de pronto, la perrita, yo recibo el abrazo como un consuelo, como algo divino que me decía: ‘no te rindas, aquí estoy para apoyarte’. Ese cariño va más allá del cuidado, es amor”.

Cientos de usuarios en internet se sintieron conmovidos por el video y lo difundieron, además, aseguraron que el joven merecía ser ayudado.

'Mayte' es el nombre de su fiel compañera y protagonista de la conmovedora escena que se volvió viral, el joven contó que la perrita se la regaló un señor y desde entonces andan juntos, además, el joven se encuentra grabando su primer sencillo, para escribir se basa en sus vivencias.

El joven que se describe como un luchador y guerrero aspira a ser un gran artista.

