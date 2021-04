Mia Khalifa está aprendiendo español para entender las canciones de Bad Bunny

El artista puertorriqueño Bad Bunny anunció que para el 2022 regresará a los escenarios con una gira por Estados Unidos, motivo por el cual diferentes personas están muy emocionadas por ver al ‘conejo malo’ en acción.

La exatriz porno Mia Khalifa, es seguidores del cantante de música urbana, así lo dio a conocer a través de su cuenta de TikTok, en la que publicó un video aprendiéndose la letra de ‘Dákiti’, canción que interpreta junto a Jhay Córtez.

En el divertido video, la ahora influencer y comentarista deportiva, va apuntando el significado de cada una de las palabras que conforman el coro del tema.

Mira También: “¡SE ME ERIZO LA PIEL!”, LE DICEN A DANNA PAOLA TRAS INTERPRETAR ‘TELEPATÍA’ DE KALI UCHIS

“Making sure my spanish is ready for the Bad Bunny concert next year... if I can get tickets (Asegurándome que mi español esté listo para el concierto de Bad Bunny el próximo año... si consigo tickets)”, fue el mensaje que escribió la exactriz de entretenimiento para adultos en el video que se ha vuelto viral en diferentes plataformas web.

Los seguidores de Khalifa, en el que se encuentran muchos latinos, mostraron su admiración a la joven por querer aprender su idioma.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg