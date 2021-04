Manuela Gómez aclaró por qué ya no se habla con Yina Calderón

Manuela Gómez publicó una serie de historias en su perfil de Instagram en las que aclaró los rumores que se han formado a partir del notorio distanciamiento entre Yina Calderón y ella, según la paisa, muchos de sus seguidores le dejaban mensajes todos los días con falsas versiones o acusaciones de el por qué ya no se hablan.

“Lo digo sin rencor y sin resentimientos”, dijo la paisa al inicio de sus historias, también aseguró que muchos dicen que ella es la culpable de que Yina y ella no se hablen, por eso decidió hacer esas historias para aclararlo todo.

Manuela contó que ambas habían acordado un trato, pero, aunque fue de palabra ella por su parte si cumplió, mientras que Yina prefirió dejar de hablarle para no cumplir.

“Cuando estábamos hablando de amistad, ella me propuso un negocio, me dijo que le diera 20 Barbies a cambio de 100 mil seguidores (…) el problema no eran las Barbies sino conseguir las que ella no tuviera en su colección”, contó Manuela.

Además, les contó a sus seguidores que a partir de ese momento ella se puso en la tarea de conseguirle las Barbies que no eran nada económicas, “algunas costaban 100 mil, otras 500 mil, otras 700 mil”, dijo la paisa.

“Por más amistad que haya la palabra se respeta y primero son los negocios”, dijo Manuela durante su relato.

Al parecer ella le entrego a Yina 13 muñecas, le faltaban 7, pero solo logro conseguir 6 y cuando intentó comunicarse con ella para hacerle llegar las muñecas teniendo en cuenta que hacía falta una, Yina no acepto y el trato nunca se cumplió.

Después Manuela intento hablar con ella y decirle que al menos le devolviera el dinero, pero eso tampoco fue posible, según la paisa fueron alrededor de 8 millones de pesos invertidos en las muñecas y tampoco los recupero.

