¡Confirmado! Hace cuatro meses Anuel y Karol G terminaron su relación

El cantante puertorriqueño Anuel AA confirmó la ruptura con Karol G en un en vivo que realizó en su perfil de Instagram donde también habló sobre los rumores que se han creado debido a el distanciamiento que sus seguidores han visto entre ellos.

“Hace cuatro meses que no estamos juntos (…) no tenemos mala relación ni mala comunicación (…) yo la amo, ella me ama (…) pero ella definitivamente decidió tomar su rumbo y yo también definitivamente decidí tomar mi rumbo”, dijo el cantante aclarando lo sucedido entre ellos.

Además, les pidió a sus fanáticos que “no hagan ninguna controversia ni guerra con la fanaticada de Karol”, también aclaró los rumores sobre infidelidad y dijo que, “ella no me fallo, yo no le falle a ella (…) son cosas que pasan en cualquier relación común y corriente”, dijo el artista quien también fue muy directo al decir que no hubo problema con ninguna mujer ni con ningún hombre.

También insistió en que él la ama y ella a él, “quiero que siga rompiendo y cumpliendo todas sus metas como lo ha hecho hasta ahora”.

La artista paisa se pronunció luego de que Anuel hablara sobre ellos, “si ya aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas”, dijo la cantante.

Karol finalizó diciendo en su escrito

