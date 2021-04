‘La Liendra’ revela que no terminó el bachillerato y lanzó puya a los que lo han criticado por eso

A través de sus historias de Instagram, el creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, respondió a algunas de las preguntas que le dejaron sus seguidores.

Uno de los seguidores del joven de 20 años le pidió que diera datos suyos en el menor tiempo posible y él respondió:

"Mi nombre completo es Carlos Mauricio Osorio Gómez, cumplo años el mismo día del hijo de Cristiano Ronaldo, o sea el 17 de junio, tengo 20 años, no terminé el bachillerato, no me gusta usar jeans, calzo 38 y no quiero operarme nada de mi cara porque me amo tal como soy”.