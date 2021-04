Kimberly Reyes sube la temperatura con atrevido video en lencería transparente

A través de sus historias de Instagram, la actriz, presentadora y modelo colombiana Kimberly Reyes puso a volar la imaginación de sus seguidores con una serie de videos en los que modela una atrevida y ajustada lencería negra transparente.

En las imágenes, la actriz de 32 años se mueve al ritmo de ‘From The Bottom Of My Broken Heart’, canción de la estadunidense Britney Spears, mientras muestra con orgullo sus curvas.

Como era de esperarse, la esposa de Federico Severini recibió cientos de halagos por su sensualidad y cuerpazo, que con constancia y disciplina ha logrado mantener a lo largo de los años.

Reyes, que comparte su día a día con sus seguidores, los tiene ansiosos por saber cuál será el próximo proyecto en el que hará parte.

