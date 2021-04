¡Confirmado! The Weeknd y Ariana Grande lanzarán el remix de ‘Save Your Tears’

Abel Makkonen Tesfaye, conocido artísticamente como The Weeknd, confirmó a través de sus redes sociales que el 23 de abril será el lanzamiento del remix de su canción ‘Save Your Tears’ junto a la artista estadunidense Ariana Grande, con quien ya había colaborado en el exitoso tema ‘Love Me Harder’.

El rumor de una nueva colaboración entre los artistas estaba circulando muy fuerte por las redes sociales, sin embargo, ninguno de los dos había confirmado la emocionante noticia.

‘Save Your Tears’ es una de las canciones que aparece en el aclamado álbum del 2020 de The Weeknd titulado ‘After Hours’, el cual se posicionó como uno de los trabajos discográficos más populares del año, a pesar de no haber sido nominado por los miembros de los Premios Grammy, a quienes el canadiense acusó de “corruptos”.

Sin duda, la canción nos hará cantar y bailar al ritmo de las voces de los exitosos artistas y las electrizantes melodías a las que The Weeknd ya nos tiene acostumbrados.

