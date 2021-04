R3HAB, Luis Fonsi y Sean Paul nos ponen a bailar con ‘Pues’

En una mezcla de dance y pop latino, las súper estrellas, R3HAB, Luis Fonsi y Sean Paul unen fuerzas en su nuevo sencillo 'Pues' por CYB3RPVNK/Universal Music.

Combinando lo mejor de las melodías electrónicas y sensuales ritmos, el sencillo nos trae a la mente imágenes de estar bailando durante cálidas noches de verano en lugares tropicales con hermosos extraños. En parte una melodía dance y también un dulce tema de música latina, 'Pues' cuenta con todos los elementos para convertirse en el himno del verano para ambos géneros. En el sensual video musical figura la súper estrella de TikTok y sensación de Instagram, Valeria Sandoval, quien crea el ambiente perfecto para este sencillo.

Mira También: GUAYNAA SE UNE A LOS ÁNGELES AZULES PARA PRESENTARNOS ‘CUMBIA A LA GENTE’

'Pues' no es la primera vez que R3HAB se aventura dentro del pop latino; ya que el artista colaboró anteriormente con TINI & Reik durante la sensación del año pasado 'Bésame' (I Need You). 'Pues' es una de las canciones más pegajosas, bañada en sol que atrae al oyente a un baile que nunca debe terminar.

"Siempre ha sido un placer trabajar con leyendas de la industria como Luis Fonsi y Sean Paul. Ambos son expertos en su arte, y juntos, creamos el tema perfecto de reggaetón-dance para aquellas noches cálidas de verano. He disfrutado mucho hacer música con artistas del mundo latino como Reik, Rauw Alejandro, Hungria y MC Jacare. Me inspira la diversidad de culturas musicales dentro de la música latina y tengo mucho más por explorar. "Pues" es diferente a todo lo que he lanzado hasta la fecha y me alegra el poder dárselo a mis fans ahora. Espero que les guste tanto como a mi". - R3HAB

"Me encanta colaborar y trabajar con todo tipo de géneros. Así que estaba extremadamente emocionado cuando se presentó la oportunidad de trabajar con dos gigantes musicales como R3hab y Sean Paul. Fue bastante divertido grabar "Pues" y no puedo esperar a que todo el mundo la escuche y la baile". - Luis Fonsi

"¡Esta canción es lo máximo y Luis Fonsi es un artista a quien respeto mucho! R3HAB hizo explotar este tema y los hará ver juegos artificiales”. - Sean Paul

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg