Justin Bieber cambia de ‘look’ y vuelve a las rastas

El músico Justin Bieber llamó la atención de los usuarios de Internet este fin de semana al compartir una foto en la que muestra que decidió cambiar la forma en la que lleva su cabello.

El artista canadiense, que ya había tenido rastas anteriormente, quiso regresar a ellas y pasó por la peluquería para que se las hicieran tal cual él las deseaba.

En una de las fotos que compartió el intérprete de ‘Peaches’, lo vemos con un atuendo bastante casual, con shorts rojos, una camisa rosa con cuadros negros, grandes calcetines blancos y lentes de sol.

A pesar de que Justin se ha mostrado feliz con su nuevo ‘look’, algunos de los seguidores no están contentos, pues no les gusta la forma en las que se le ven las rastas.

Para algunos usuarios de Instagram, una persona blanca como Justin no debe apropiarse de las rastas, pues pertenece a una cultura que no es la suya. ¿Qué piensas tú?

Comentarios como "Te amamos, pero ¿qué le has hecho a tu cabello? "," Oh no " y " WTF?", son algunos de los que ha recibido el cantante en sus fotos.

