Mujer rompe el celular en medio de una pelea con su pareja y el video se vuelve viral

En redes está circulando un video que se ha vuelto viral por la graciosa escena que protagonizó una mujer en la calle, se desconoce el nombre de las personas y el lugar donde ocurrieron los hechos.

El video se ha hecho viral después de que una persona grabara la escena y lo publicara en la plataforma de Facebook.

En el video se ve a la pareja caminando por una calle comercial donde habían tiendas y varios transeúntes caminando por la zona, al parecer la pareja iba discutiendo y de repente sin esperarlo la mujer agarra su celular con la mano y lo lanza contra el suelo.

Las personas no pudieron evitar mirar la escena pues los pedazos del celular salieron a volar. Este hecho que para muchos fue gracioso fue publicado en Facebook con una frase que dice:

“Si no me vas a romper el celular así por los celos, entonces no quiero nada”.