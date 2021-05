Dj khaled estrenó su nuevo álbum ‘KHALED KHALED’

Después de romper internet con las noticias de su llegada, el artista multiplatino y ganador del Grammy, visionario de la industria musical, DJ Khaled su doceavo álbum de larga duración, ‘KHALED KHALED’, hoy vía We The Best Music Group/Epic Records. Recién se lanzó y ya entró al ‘Top Álbumes’ de iTunes y número uno en el chart de Hip-Hop/Rap, además, de ser tendencia a nivel global. En México actualmente se encuentra en el lugar número dos de ‘Top Álbumes’ de Apple Music.

A lo largo de la semana, ha amplificado la anticipación del álbum con una serie de posts de Instagram. Mostró un poco del video de ‘Thankful Thankful’ con Lil Wayne & Jeremih, acumuló más de 600.000 vistas

Mira también: Billie Eilish deja al descubierto un tatuaje al protagonizar la portada de British Vogue

Esta mañana DJ Khaled, desató lo que podría ser su video más grande e impactante hasta la fecha para su nuevo sencillo “Sorry Not Sorry” junto a los artistas JAY-Z, Nas, James Fauntleroy y Armonías por the Hive. La canción une a los reyes de Nueva York JAY-Z y Nas mientras se unen en un fuego cruzado de lírica.

Aquí la lista de canciones de su nuevo álbum:

1. "Thankful" [feat. Lil Wayne and Jeremih]

2. "Every Chance I Get" [feat. Lil Baby & Lil Durk]

3. "Big Paper" [feat. Cardi B]

4. "We Going Crazy" [feat. H.E.R. & Migos]

5. "I Did It" [feat. Post Malone, Megan Thee Stallion, Lil Baby & DaBaby]

6. "Let It Go" [feat. Justin Bieber & 21 Savage]

7. "Body In Motion" [feat. Bryson Tiller, Lil Baby, & Roddy Ricch]

8. "Popstar" [feat. Drake]

9. "This Is My Year" [feat. A Boogie Wit Da Hoodie, Big Sean, Rick Ross & Puff Daddy]

10. "Sorry Not Sorry" [feat. Nas, Jay-Z & James Fauntleroy & Harmonies By The Hive]

11. "Just Be" [feat. Justin Timberlake]

12. "I Can Have It All" [feat. Bryson Tiller, H.E.R. & Meek Mill]

13. "Greece" [feat. Drake]

14. "Where You Come From" [feat. Buju Banton, Capleton, Bounty Killer]

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg