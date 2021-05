"El país tiene esperanza en ustedes": mensaje virtual de profesor a sus alumnos

Durante una clase virtual un profesor envió a sus alumnos un sentido mensaje y el video se ha vuelto viral, tras la crisis que vive Colombia, algunos maestros y jóvenes han mostrado su empatía y apoyo con el país y una de las formas con las que lo han hecho ha sido publicando y volviendo viral imágenes y videos sobre lo que está sucediendo en Colombia.

En el video publicado por una estudiante que muestra la pantalla de su computador donde está viendo una clase y todos sus compañeros tienen como foto de usuario la bandera de Colombia, en apoyo a las marchas y protestas, el profesor conmovido por ver la unión de sus estudiantes, entre lágrimas les dice a sus estudiantes:

“Esta ha sido mi mejor clase en muchos años, gracias a ustedes por hacerme sentir lo que siento, por hacerme sentir que este país tiene esperanza con ustedes, que son jóvenes que piensan (…) no dejemos que los privilegios nos nublen en nuestros pensamientos, si no pensamos en colectivo no sacamos esta nación adelante”, dijo el profesor.

“Este país es tan rico que ha aguantado que lo hayan robado durante tantos años”, finalizó diciendo Ramiro Enrique Franco a sus alumnos.

OJALÁ TODOS LOS PROFESORES TUVIERAN LA MISMA SENSIBILIDAD Y EMPATÍA QUE TIENE EL PROFESOR RAMIRO. GRACIAS POR ESTAR DE NUESTRO LADO. #SOSColombiaDDHH #SOSColombia pic.twitter.com/cPhjcqC6kR — 🇨🇴COLOMBIA RESISTE (@DirectionerHPTA) May 4, 2021

La joven que publicó el video lo acompañó con un mensaje agradeciéndole al profesor “gracias por estar de nuestro lado”, además, la joven escribió que ojalá todos los profesores tuvieran la misma empatía y sensibilidad.

