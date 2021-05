‘La Liendra’ denuncia que recibió amenazas de muerte por apoyar el Paro Nacional

A través de sus redes sociales, el ‘influencer’ Mauricio Gómez, conocido como ‘La Liendra’, reveló que su apoyo al Paro Nacional en el que se encuentra Colombia ha hecho que reciba diferentes amenazas.

Mira También: “SI HUBIERA ESTADO EN BIKINI, NO LO HABRÍAN BORRADO”: CAROLINA GUERRA DENUNCIA CENSURA POR VIDEO DEL PARO NACIONAL

El joven pereirano, que mostró a través de sus cuentas la fuerza que ejerció el ESMAD durante las marchas de Medellín, se sinceró con sus más de 6 millones y mostró su preocupación por los duros mensajes que ha recibido:

“El primer día que yo salí a marchar, me amenazaron brutal. De que me iban a ‘pelar’, si seguía apoyando eso”.

‘La Liendra’ también aseguró que la red social Instagram lo ha censurado y no le ha permitido compartir contenido:

“Tengo la cuenta de Instagram bloqueada, a veces no puedo subir historias, ya no le salen a todo el mundo mis historias. He salido más perjudicado, pero sigo firme”.