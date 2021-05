‘La Liendra’ le obsequió una moto al portero del edificio en el que vive

El creador de contenido colombiano Óscar Mauricio Gómez, conocido en las redes sociales como ‘La Liendra’, dejó sorprendido y feliz al vigilante de su edificio, a quien le regaló una moto para que ahorrara parte de su sueldo, que, de acuerdo con él, se gasta en su mayoría en pasajes.

De acuerdo con el joven pereirano, en una ocasión habló con el hombre, que vive lejos del lugar en donde trabaja, y le contó que su sueldo se lo estaba gastando en pasajes de transporte público.

"Yo no le dije nada, pero se me quedó eso en la mente (...) Vamos a darle la moto para que se transporte y también para que saque el pase".

‘La Liendra’ no le dio una moto lujosa al hombre, pues lo que necesita es un vehículo para transportarse que no le genere altos gastos en gasolina:

"No le quería dar algo súper lujoso porque él lo que necesita es algo económico para que pueda trabajar y que no le quite mucha plata a la hora de echarle gasolina. Así que le compramos esta bebé nueva, cero kilómetros”.