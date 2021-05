Hijo le dice a su mamá que irían a ver a Chayanne, pero la llevó a vacunarse contra COVID-19

Un joven mexicano engañó a su madre asegurándole que iban a ir a ver al cantante Chayanne, que supuestamente se encontraba en Monterrey, México, pero la llevó a vacunarse contra el COVID-19.

El joven, grabó en un video todo lo ocurrido con su madre, que en un inicio se mostró muy emocionada por ir a su ídolo.

En las imágenes, se ve que la mujer empieza a dudar de lo que le dijo su hijo cuando vio una fila cerca de un módulo de vacunación.

Al avanzar en la fila, el joven no tiene otra opción que confesarle la verdad a su madre, que se mostró molesta por la mentira.

“¡Qué cabrón! ¿Por eso me trajiste aquí? A mí no me gusta eso. Se me hacía mucha belleza que me fueras a llevar a ver a Chayanne. Toda mi vida pidiéndote que me llevaras…”.