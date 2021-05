“Hay que romper eso de que los gringos son dioses”: Bad Bunny se niega a cantar en inglés

Durante una entrevista con El País Semanal, Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, reveló que no le interesa cantar en inglés y que se siente muy orgulloso de todo lo que ha logrado cantando en su idioma.

Bad Bunny reconoció que a pesar de que existen grandes artistas que han versionado sus canciones al inglés para hacerse camino en la música como Ricky Martin o Enrique Iglesias, a él no le parece que eso deba continuar:

“Quizá era necesario y abrieron puertas a este boom latino, pero ese momento para mí acabó. Me enorgullece mucho llegar al nivel en el que estamos hablando en español, y no solo en español, sino en el español que hablamos en Puerto Rico. Sin cambiar el acento. Hay que romper eso de que los gringos son dioses… No, papi”.

A pesar de que Bad Bunny ha conseguido consolidar una de las carreras más exitosas dentro del reguetón, aseguró que no es fácil hacer parte del género:

"El reggaetón es un género que viene de la calle, del underground, de la gente pobre que no tuvo opciones. A veces, hasta criminales, pero no lo digo de forma despectiva. Gente que salió de la cárcel, o vendían drogas, y al final vio una luz en ese género del reguetón. Muchos pudieron abandonar ese estilo de vida y comprarse casa y carro. Yo creo que de ahí viene ese rechazo. A mí no me molesta, que digan lo que quieran, hay un mundo entero bailando las canciones, disfrutando de la vida sin prejuicios”.

Finalmente, el artista aseguró que su música ha hecho que muchas personas se sientan identificadas con él, sin importar sus ideologías, sexualidad, entre otros.

