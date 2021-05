Jéssica Cediel habló de su proceso para subir de peso mientras posa en diminuto bikini

Jéssica Cediel, la presentadora colombiana, sorprendió a sus seguidores tras realizar una publicación en su perfil de Instagram donde habla sobre su proceso para subir de peso y muestra como se ve hasta ahora.

En el video, Jéssica lleva puesto un diminuto vestido de baño color amarillo, mientras le cuenta a sus seguidores, “quería compartirles algo de mi proceso, para los que no saben yo estoy haciendo todo lo posible por ganar peso (…) porque me adelgazo muy fácil así que he estado juiciosa entrenando (…) tomando vitaminas, proteína, comiendo súper bien”, dijo la presentadora en el video.

Además, acompaño la publicación con un mensaje para sus seguidores, “ama tu proceso. Cada uno de nosotros tiene diferentes propósitos Ámate, respétate, valórate y trátate como prioridad. No te compares. ENFÓCATE EN TI. Siembra hoy para que mañana coseches los frutos de tu esfuerzo. Cambia tu mentalidad, empieza la transformación desde adentro y verás cómo lo reflejas afuera”, escribió Jéssica junto al video.

Cientos de seguidores reaccionaron a la publicación, “ay mi Dios, te ves hermosa”, “eres demasiado hermosa”, “estas perfecta”, “otras sufrimos por bajar de peso”, “bella mujer, que cuerpazo”, fueron los comentarios de algunos internautas.

La publicación ya reúne más de 46.000 ‘likes’ y más de 1.000 comentarios.

