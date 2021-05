'La Segura' aclara los rumores sobre si tiene implantes en sus glúteos

Usualmente, las celebridades y creadores de contenido utilizan la ronda de preguntas y respuestas en Instagram para resolver diferentes interrogantes planteados por sus seguidores y tener así una comunicación más íntima y fluida.

Mira también: Luisa Fernanda W presumió su figura con sensual baile en diminuto bikini

Natalia Segura, más conocida como 'La Segura', recurrió a esta herramienta para resolver algunas preguntas de sus fanáticos como por ejemplo si tiene implantes en sus glúteos, a lo que ella respondió que no.

"No, tengo biopolímeros desde hace muchos años y gracias a Dios no he tenido ninguna mala reacción hasta el momento (pero me imagino que más adelante tendré que retirarlos). Cuando me inyectaron biopolímeros claramente no tenía ni idea de lo perjudiciales que podrían ser para mi salud", manifestó la influenciadora a sus más de siete millones de seguidores.

Te puede interesar: Aída Cortés sedujo a sus seguidores con baile en ropa interior

La historia, que desapareció después de haber estado 24 horas en su perfil, fue replicada por una cuenta dedicada a compartir contenido de famosos, donde algunos internautas expresaron su preocupación por la salud de la influenciadora, y le recomendaron retirarse los biopolímeros "antes de que sea tarde".