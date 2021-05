Naomi Campbell se convierte en mamá por primera vez a sus 50 años

A través de sus redes sociales, la supermodelo de 50 años Naomi Campbell reveló que se convirtió en madre por primera vez.

Mira También: ¡RIHANNA REGRESA A LA MÚSICA! REPORTAN QUE LA ARTISTA HA TRABAJADO EN SU NOVENO DISCO

En la imagen, con la que Campbell realizó el emocionante anuncio, aparecen sus manos sosteniendo los piececitos de una bebé y el tierno texto:

"Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo en mi vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor".