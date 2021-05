Demi Lovato confiesa que se identifica como género no binario

Demi Lovato confesó durante su podcast ‘4D with Demi Lovato’ que luego de hacer un proceso de “mucho trabajo de sanación” y “autorreflexión” descubrió que se identifica como de género no binario, es decir que no se autopercibe totalmente como mujer u hombre.

Lovato aseguró que cambiará los pronombres para referirse a su persona por los que no asumen su género:

“Todavía estoy aprendiendo y conociéndome, y no pretendo ser una persona experta o portavoz. Compartir esto con ustedes ahora abre otro nivel de vulnerabilidad para mí”.

De acuerdo con Demi, la revelación hace que se sienta como una persona más auténtica y fiel con ella misma, además aseguró que quiso hacerlo público para homenajear a aquellas personas que “no han podido compartir quienes son realmente con sus seres queridos”.

Le también actriz envió muchos menajes de amor a sus seguidores, que siempre le han apoyado.

