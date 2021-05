¿Qué es el género no binario? Demi Lovato y Elliot Page se identifican de esa forma

Durante el 2020 y este año, términos como ‘género no binario’ han aparecido en diferentes artículos y redes sociales, pero, hay personas que no tienen muy claro de qué se trata.

Artistas como Elliot Page y Demi Lovato, han confesado recientemente que se identifican como género no binario, algo que ha confundido a algunos de sus seguidores que no entienden con claridad a qué se refieren.

El género no binario es un concepto utilizado para referirse a aquellas personas que no se sienten identificadas con el género masculino o femenino.

Para entender bien el término es importante recalcar la diferencia entre género y sexo, que es algo que ha hecho que muchas personas se confundan cuando se habla de género no binario. El género se refiere a los sentimientos y comportamientos que una cultura y/o comunidad asocia con el sexo biológico de una persona, otro ejemplo serían los colores con los que asocian a los bebés: azul si es niño y rosado si es niña.

El sexo se refiere al sexo biológico con el que una persona al nació, el cual se desarrolla a raíz de los cromosomas, las gónadas, las hormonas y los genitales.

De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Psicología, la identidad de género es:

“Muchas personas describen la identidad de género como una sensación inherente y profundamente sentida de ser un niño o un hombre; una niña o una mujer; o un género no binario (por ejemplo, género «queer», género no conforme, género neutral o género fluido) que pueden o no corresponder al sexo de una persona asignado al nacer”.