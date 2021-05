El príncipe Harry revela que bebió y se drogó para olvidar el dolor por la muerte de la princesa Diana

Durante el show documental de Oprah Winfrey y el príncipe Harry, titulado ‘The Me You Can’t See’, el duque de Sussex reveló que encontró en la bebida y en las sustancias psicoactivas la forma de evadir el dolor que le causó la temprana muerte de su madre, la princesa Diana.

De acuerdo con el príncipe, la presión en la que ha estado sometido toda su vida ha hecho que su salud mental se vea duramente afectada, además reveló que sufrió ataques de pánico desde que su madre murió, algo que lo ha afectado durante años.

Harry bebió mucho, consumió drogas y sufrió demasiado los años posteriores a la muerte de la princesa Diana, algo que hizo que apareciera en repetidas ocasiones en medios sensacionalistas británicos, que siempre han estado encima de lo que hace la Familia Real.

“Estaba dispuesto a beber, estaba dispuesto a tomar drogas. Estaba dispuesto a probar cosas que me ayudaran a no sentirme como me estaba sintiendo”.