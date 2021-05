¡Aterrador! Hombre graba espeluznante actividad paranormal en su casa

Se volvió viral en las redes sociales un aterrador video grabado por un mexicano, en el que se ve la aterradora actividad paranormal que ocurre en la casa de sus padres.

El sujeto, quiso ir a pasar unos días a la casa en la que creció, pero no contaba con que se iba a llevar el susto de su vida.

De acuerdo con el hombre, que inicialmente se quedó en el cuarto que era de él, en la habitación empezaron a moverse los muebles y a escucharse golpes, motivo por el cual decidió dormir en el de sus padres:

“Les quería comentar algo, miren hace algunos días me estoy quedando en el cuarto de mis papás. Ese cuarto está deshabitado hace como unos dos años, pero me empecé a quedar así unos días porque otra vez en mi cuarto empezaron a pasar cosas, como la vez pasada, se empezaron a mover los muebles, en las paredes se oía que las golpeaban en las noches, entonces no podía dormir bien y ahorita llevó dos días. Son exactamente como la una y media y me desperté porque otra vez escuché ruidos en este cuarto”.