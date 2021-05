Luna Gil contó el incómodo momento que vivió con Yina Calderón

Luna Gil, La modelo tras colombiana, sorprendió a sus seguidores tras realizar una dinámica de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram, pero la pregunta que más llamó la atención fue, “menciona la experiencia más incómoda que has vivido”, hecha por uno de sus seguidores.

La modelo respondió recordando una situación que vivió con la creadora de contenido Yina Calderón.

Mira también: Sara Corrales enamoró a sus seguidores posando en bikini frente al mar

“Imagínense que Yina Calderón me regalo una cadenita de oro con una esmeralda (…) después vino el novio de ella y me la quito”, dijo Luna respondiendo a la pregunta, además, aclaro que desde un principio ella no quiso recibirle la cadena a Yina, pero ella insistió.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg