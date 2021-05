Oprah Winfrey revela que quedó embarazada a los 14 años producto de violaciones

Durante el show documental ‘The Me You Can’t See’, creado por Oprah Winfrey y el príncipe Harry, la reconocida presentadora reveló algunos de los duros episodios que vivió cuando era una niña.

Al igual que Lady Gaga, que también participó en el programa, la presentadora aseguró que fue violentada sexualmente desde los nueve años por su propio primo, que la abusó en repetidas ocasiones.

"A los 9, 10, a los 11 y 12 años, mi primo de 19 años me violó. No sabía lo que era una violación. Ciertamente no estaba al tanto de la palabra. No tenía idea de qué era el sexo, no tenía idea de dónde venían los bebés, ni siquiera sabía lo que me estaba pasando. Y guardé ese secreto".