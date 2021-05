“Sus derechos acaban en donde comienzan los míos”: Elizabeth Loaiza discute con manifestantes

A través de sus redes sociales, la modelo colombiana Elizabeth Loaiza publicó un video en el que rechaza los bloqueos que se están llevando a cabo en algunas vías del país por parte de los gremios camioneros o residentes del lugar donde se realizan.

En las imágenes, que Loaiza publicó con un extenso texto rechazando los bloqueos, se ve a la colombiana encarar a un grupo de personas que estaban realizando una caravana y que no le permitieron el paso:

“Yo no voy en la caravana. No están dejando pasar los carros, no es pacífico (…) ¿Por qué no nos dejan pasar? La caravana es de ustedes, no nuestra. Sus derechos acaban en donde comienzan los míos. ¿Vamos a poner a aguantar hambre a más gente porque se les da la gana? Así no es, no me mienta. Hay gente que necesita trabajar”.