“No sabe nada del país”: Papá regañó a su hijo que se encontraba en una protesta

Se volvió viral en las redes sociales un video en el que se ve a un hombre regañar a su hijo que se encontraba sentado en un andén, rodeado de personas que participaron en las protestas de la noche del miércoles 2 de junio y madrugada del jueves 3.

Mira También: MUJER CON TAPABOCAS MAL PUESTO ES DETENIDA LUEGO DE ESCUPIR A PASAJEROS DE UN AVIÓN

El joven estaba participando de las manifestaciones, algo que no le gustó a su papá, que fue a buscarlo a la 1:00a.m. cuando lo tenían unos policías:

“(…) ¿A qué vino, hue…? De malas. ¿A qué vino? A protestar a qué… Dígame una sola razón, a qué vino a protestar. Con mentiras, con tantas mentiras… No sabe un cu… del país y viene a protestar acá”.

En las imágenes, se ve que el joven opta por el silencio frente a los regaños de su padre, quien se enoja cada vez más por la presencia de su hijo en las marchas que se están llevando en varias ciudades del país:

“Viene a protestar acá. Vea cómo lo tienen. Dígame una sola razón, a qué vino a protestar. Una, una y no más, y se la acepto. No sabe nada, no sabe ni mier… del país”.