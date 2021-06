Andra Day, la cantante que estaría saliendo con Brad Pitt y se considera “adicta al sexo”

Brad Pitt y Angelina Jolie terminaron su relación en el año 2016, y desde ese momento se le ha relacionado al actor con diferentes mujeres como la modelo Nicole Poturalski, con la que tuvo una relación de algunos meses y su ex la actriz Jennifer Aniston.

A pesar de que los seguidores de Pitt y Aniston se han mostrado emocionados por una posible reconciliación de la pareja, lo cierto es que un romance entre los actores está muy lejos de suceder.

Fuentes cercanas al actor revelaron a The Mirror que estaría saliendo con Andra Day, una cantante y compositora de R&B que actuó como Billie Holiday en la película 'The United States vs. Billie Holiday', un papel que le permitió ganar el Globo de Oro a ‘Mejor actriz’.

De acuerdo con la información, Pitt y Day se conocieron en la gala de los Oscar e intercambiaron números para empezar un coqueteo que ha tenido sus frutos:

"Andra está en el radar de Brad desde hace un tiempo. Andra tiene todas las cualidades que llaman su atención. Podría ser solo profesional, pero algunos de los amigos de Brad han estado hablando de la gran pareja que harían".

Hace unas semanas, la cantante y actriz reveló información que dejó boquiabierto a más de uno:

"Había dejado atrás algo en mi propia vida: la lucha contra la adicción al porno y al sexo. Estoy siendo sincera porque sé que no soy la única. Pero sabía que quería que eso desapareciera".

A pesar de que ninguno de los involucrados ha confirmado un romance, los medios británicos han informado con seguridad sobre sus fuentes cercanas al actor.

