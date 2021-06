“Soy un fracaso”: Kim Kardashian rompe en llanto por su divorcio con Kanye West

Durante el más reciente capítulo del reality ‘Keeping Up With The Kardashians’, que muestra la vida del famoso clan Kardashian-Jenner, Kim Kardashian rompió en llanto y mostró lo difícil que ha sido para ella su separación con el rapero estadunidense Kanye West, con quien comparte cuatro hijos.

En las imágenes, Kim, nerviosa, rompe a llorar y admite que se siente “un fracaso” por su divorcio y lo duro que ha sido estudiar Derecho, una carrera que empezó a realizar por sus ganas de convertirse en una gran abogada que ayude a los colectivos desfavorecidos y seguir los pasos de su fallecido padre, Robert Kardashian.

Mira También: EXESPOSA DE TRAVIS BARKER ABRE CUENTA EN ONLYFANS

De acuerdo con Kim, que obtuvo 474 puntos de 560 del famoso examen baby bar, sus estudios no están saliendo como ella esperaba y su graduación se está complicando:

"Soy una fracasada. No aprobar te desmoraliza, te dan ganas de irte".

A pesar de que recibió el apoyo de sus hermanas, Kim también habló de lo mal que se siente por haber fracasado nuevamente en otro matrimonio:

"Me siento un puto fracaso y es mi tercer jodido matrimonio. Sí, me siento como una perdedora".

La empresaria también se mostró dolida por no apoyar al rapero en su proceso de recuperación en su salud mental:

"Tendría que tener a una mujer que apoya todos sus movimientos y viaja con él y lo hace todo con él, y yo no puedo. No puedo ni pensarlo. Quiero ser feliz".

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg