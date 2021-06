Exesposa de Travis Barker abre cuenta en OnlyFans

A través de sus redes sociales, Shanna Moakler, exesposa de Travis Barker, que actualmente tiene una relación con Kourtney Kardashian, la mayor del clan Kardashian-Jenner, reveló que después de “pensarlo mucho” decidió abrir una cuenta en la popular plataforma de contenido por suscripción OnlyFans.

La mujer, que declaró en contra del baterista de Blink-182 asegurando que se había separado de él porque lo había pillado en una infidelidad con Kim Kardashian, fue modelo de Playboy, motivo por el cual no es problema para ella crear contenido sexy.

De acuerdo con Shanna, por el momento no publicará contenido erótico, pero si será sensual:

"No me voy a volver loca todavía, pero definitivamente me divertiré un poco. Quiero mostrar todas las diferentes facetas de mi vida, así que voy a mostrar cosas de mí haciendo yoga, cocinando, todas las cosas que me gusta hacer que son divertidas y hacerlo de una manera sexy y divertida."