"Te amo de por vida": Kim Kardashian felicita a Kanye West en su cumpleaños

A través de su cuenta oficial de Instagram, la empresaria y influencer Kim Kardashian envió un mensaje de cumpleaños a su exesposo, el rapero estadunidense Kanye West, de quien se separó en febrero de este año luego de asegurar tener diferencias irreconciliables.

Kim, que confesó recientemente en ‘Keeping Up with the Kardashians’ que se sentía como una “perdedora” por su divorcio y por su rendimiento estudiando Derecho, compartió una foto del rapero junto a tres de los cuatro hijos que tiene junto a él.

En la imagen, tomada en el avión privado de Kim, se ve al rapero, la empresaria y sus hijos Chicago, Saint y North, muy felices.

“Feliz cumpleaños. Te amo de por vida”.

La hermana mayor de Kim, Khloé Kardashian, también felicitó al músico, a quien llamó “hermano para toda la vida”:

“Feliz cumpleaños a mi hermano para toda la vida. Que tengas el mejor día, Ye. Te mando todo mi amor y bendiciones constantes”.

