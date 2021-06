¡Nació Adhara! Andrea Valdiri anunció el nacimiento de su segunda hija con emotivo video

Andrea Valdiri, la reconocida influencer y bailarina colombiana sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras realizar una publicación en su perfil de Instagram donde anunció el nacimiento de su bebé con una tierna imagen y un emotivo mensaje y un video.

En la imagen se ve Andrea sobre una camilla después de dar a luz con su bebé Adhara en brazos, aunque no ha mostrado el rostro de la pequeña, la imagen desborda ternura y amor, y así se lo han dejado saber algunos internautas.

“Gracias a Dios y a todos por sus mensajes de apoyo, es invaluable el amor que recibo por parte de ustedes, sus bellas energías me motivan a seguir luchando cada día más, prometo que no me cansare para seguir llevando alegrías (…) Bienvenida Adhara, mi segundo motor”, escribió Andrea Valdiri en otra de sus historias.

La imagen se ha replicado en diferentes cuentas de Instagram y cientos de internautas han dejado su reacción.

“Mujeres bendecidas”, “felicitaciones”, “que bebé más hermosa”, “bienvenida princesa de Dios”, “la dulce espera terminó”, “felicidades machi”, “bendiciones para esa chiquita hermosa”, mujer guerrera”, escribieron algunos internautas.

Sin embargo, hace pocos minutos la influencer público en su perfil de Instagram la travesía de su parto de una manera divertida y emotiva en un video de camino a la clínica los momentos de las contracciones y al final se ve a la bebé y a ella.

