MTV Miaw 2021: Lista de nominados

El próximo 13 de julio se llevarán a cabo los premios MTV Miaw, que tuvieron que ser cancelados en el 2020 por la pandemia del coronavirus alrededor del mundo.

Los esperados premios, que desde 2013 celebran lo mejor de música, redes sociales y entretenimiento, tendrán como presentadoras a la cantante colomboestadunidense Kali Uchis y Kenia Os, intérprete e influencer mexicana.

MTV Miaw 2021 ya dio a conocer la lista de nominados a sus 32 categorías que podrpan llevarse los famosos “gatitos rosas”.

La ceremonia de entrega de premios podrá ser vista por el canal MTV el próximo 13 de julio.

NOMINADOS MTV Miaw 2021:

Ícono MIAW

Kimberly Loaiza

Kunno

Kenia Os

Domelipa

Jashlem

Jimena Jiménez

Brianda Deyanara

Rod Contreras

Creador del año

Kimberly Loaiza

Amadora

Caín Guzmán

Darian Rojas

Ralf

Ignacia Antonia

Legna Hernández

Kevlex

Creador global

Martinez Twins

Naim Darrechi

Charli D’Amelio

Dixie D’Amelio

Lele Pons

Bella Poarch

Noah Beck

Storiador MIAW

Luisito Comunica

Elán

Juanpa Zurita

Paco de Miguel

Danna Paola

Bad Bunny

Kenia Os

Kim Shantal

Fav nueva escuela

Aaron Mercury

Ingratax

Mau López

Carlota Madrigal

Melipandda

Augusto Gimenez

Marian Krawstor

Amaranta

Bomba viral

El Niño Del Oxxo

La Chilindrina en Bikini

El Reencuentro de RBD

Ay Rico Rico Rico

Las Niñas del Cumpleaños

Máteme Ese Recuerdo de Ese Amargo Amor

#SilhouetteChallenge

Ciclovía de Puebla

Celebrity Crush

Joaquín Bondoni

Harry Styles

Boggi

Hadassah

Macarena Achaga

Billie Eilish

Ester Expósito

Victor Pérez

Pareja en llamas

Camilo & Evaluna

Zuribeso

Jearian

Lele & Guaynaa

Ilika Cruz & Vane Amador

Nodeli

Calle & Poché

Jukilop

Streamer del año

Auronplay

MissaSinfonía

Arigameplays

Coscu

WindyGirk

Juan Guarnizo

El Kun Agüero

Obsesión gamer

Among Us

Fall Guys

Fortnite

GTA V

League of Legends

Free Fire

Call of Duty: Warzone

Killer serie

WandaVison

The Handmaid´s Tale

Euphoria

Luis Miguel, La Serie. T2

The Mandalorian

El Internado: Las Cumbres

The Boys

Emily in Paris

Reality del año

Acapulco Shore

¿Quién Es La Máscara?

Guerreros

Shark Tank

La Más Draga

Exatlón

Bichota del año

Jimena Jiménez

Herly

Ana Lago

Nathy Peluso

Karol G

Anitta

Karime Acashore

Jaylin Acashore

Artista MIAW

Karol G

Bad Bunny

J Balvin

Maluma

Rauw Alejandro

Danna Paola

C. Tangana

Natti Natasha

Himno viral

“Pareja del año” – Sebastián Yatra, Myke Towers

“La tóxica” – Farruko

“El makinon” – Karol G, Mariah Angeliq

“Se te nota” – Lele Pons & Guaynaa

“BZRP Music Sessions #36” – BZRP & Nathy Peluso

“Reloj” – Rauw Alejandro x Anuel AA

“Hecha pa’ mi” – Boza

“¿Quién te crees?” – MC Davo ft. Calibre 50

Video del año

“Nominao/Hong Kong” – C. Tangana, Jorge Drexler y Andrés Calamaro

“Telepatía” – Kali Uchis

“Niño” – Ed Maverick, Muelas de Gallo

“La noche de anoche” – Bad Bunny x Rosalía

“Popular” – Zoé

“Ojos noche” – Elsa y Elmar ft. Carla Morrison

Hit del año

“Bichota” – Karol G

“Dákiti” – Bad Bunny x Jhay Cortez

“Fiel” – Wisin, Jhay Cortez, Los Legendarios

“Telepatía” – Kali Uchis

“Hawái” – Maluma

“Botella tras botella” – Gera MX, Christian Nodal

“Relación Remix” – Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía, Farruko

“La Curiosidad” – Jay Wheeler, DJ Nelson, Myke Towers

Hit global del año

“Driver’s License” – Olivia Rodrigo

“Levitating” – Dua Lipa ft. DaBaby

“Golden” – Harry Styles

“Leave the Door Open” – Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic

“Save Your Tears” – The Weeknd

“Peaches” – Justin Bieber Ft. Daniel Caesar, Giveon

“Kiss Me More” – Doja Cat Ft. SZA

“MONTERO” (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

Dominio K-Pop

Rosé

Blackpink

BTS

IU

TXT

Seventeen

Twice

(G)I-DLE

