Will Smith compartió los memes que le hicieron tras foto en el gimnasio

Will Smith, el reconocido actor estadounidense le saco más de una sonrisa a sus seguidores luego de que en sus redes sociales compartiera una imagen de él en el gimnasio, “por favor, no uses esta imagen para hacerme photoshop en situaciones precarias”, escribió el actor en la imagen, así que sus seguidores no dudaron en dejar volar su imaginación y hacer memes sobre la imagen.

En una publicación hecha por el actor recientemente compartió los mejores memes que le realizaron en diferentes situaciones con la imagen posteriormente publicada en su cuenta de Instagram.

