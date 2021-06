"No me vengan con güev%&#@&#": James Rodríguez sobre la Copa América

Los reconocidos futbolistas James Rodríguez, Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez decidieron realizar un live en Instagram para hablar de la decisión del cuerpo técnico tras no haber convocado al cucuteño para la Copa América, la cual comenzaría este domingo 13 de junio en Brasil.

En la transmisión, el 10 de la selección dejó bien claro que él sí quería estar en el campeonato, además que se encontraba bien de salud para poder participar. “Hay que dejar claro que yo no estoy mal ahora, yo estaba para jugar la Copa América, pero fue una decisión del cuerpo técnico”, manifesó James.

De igual forma, y para respaldar las declaraciones del jugador, Zúñiga hizo especial énfasis en que muchas veces los futbolistas están lesionados, y que aún así salen a jugar, por lo que si el caso de James fuera algo similar, siguen sin entender por qué no fue convocado.

"De los 80 partidos que yo tengo, ¿cuántos he jugado mal? ¿5, 10? Fácil, ¿y los otros 70? Siempre rendí. Así que no me vengan ahora con guev%&#@&#"", expresó Rodríguez con un tono molesto, afirmando que le había "dolido" que no lo convocaran.

Acá está un fragmento de la transmisión de los jugadores: