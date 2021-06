Día del Padre: Canciones para dedicarle a nuestros papás

El 20 de junio se celebra en Colombia el Día del Padre, una fecha para agradecer a aquellos padres que aman, respetan, luchan y son un ejemplo para sus hijos, motivos por los cuales los consentimos y les hacemos saber lo importante que son para nosotros.

Una buena cena, un gran abrazo, unas hermosas palabras o una dedicatoria pueden ser emotivos regalos que les podemos dar a nuestros padres en su fecha especial.

Artistas como Miley Cyrus, Cat Stevens, U2, entre otros, han compuesto grandes y emocionantes canciones a sus padres, con las que han conmovido a más de uno.

Lista de canciones para dedicar a tu papá en el Día del Padre:

Eric Clapton - My Father's Eyes

Maná - El reloj cucú

Michael Kiwanuka - Father's Child

Madonna - Papa Don't Preach

Alejandro Fernández - Cuando yo quería ser grande

Beyoncé – Daddy

Alejandro Sanz - Ese que me dio la vida

U2 - Sometimes You Can't Make It on Your Own

Miley Cyrus - I Learned from You

Cat Stevens - Father & Son

Mi Viejo – Piero

Quizás – Enrique Iglesias

