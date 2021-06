Danna Paola lanza su nueva canción ‘Mía’ con video oficial

La princesa del pop latino DANNA PAOLA le da la bienvenida a una nueva faceta con el lanzamiento de su nuevo sencillo y video denominado 'MÍA'; dejando atrás el desamor y los corazones rotos reflejados en su álbum K.O., para así darle paso a una artista totalmente feliz, enamorada de la vida y renovada, que destila empoderamiento, que se muestra ante los fans con un beat que va creciendo con cada lanzamiento. La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas de música.

“Mi música siempre ha reflejado mi sentir y estoy muy feliz de poder compartir con mis fans mi nueva canción, que representa para mí un renacimiento y una nueva yo, por eso la llamé MÍA; y lo que en verdad deseo es que la disfruten, sientan el beat al bailarla y se identifiquen con ella tanto como yo…Welcome to the new me”, expresó Danna Paola.

Mira También: ¡SE ACABÓ LA ESPERA! YA PUEDES ESCUCHAR ‘POBLADO’ REMIX

Cabe destacar que 'MÍA', fue escrita por Danna Paola junto a Pablo Martin y producida por The Swaggernautz, Pablo Valda y Pablo Martin. Es una de las canciones que formará parte de su próxima producción discográfica, la cual se lanzará en el 2022.

El video fue grabado en España bajo la dirección de Santiago Salviche, donde se puede visualizar a Danna Paola con una actitud de empoderamiento en donde se destacan efectos y detalles en colores neón que representan un renacimiento después del lanzamiento de K.O. y transmite la felicidad de la artista que deja el pasado atrás así como el desamor para disfrutar la vida y el ahora, relatando el video como el inicio de una nueva faceta que tendrá continuación.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg