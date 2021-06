Kim Kardashian aclara rumores sobre un posible romance con Maluma

En la reunión del pasado 17 de junio de ‘Keeping Up With the Kardashians’, la líder del famoso clan de Estados Unidos, Kim Kardashian, decidió acabar con los rumores que la vinculan sentimentalmente con el cantante colombiano Maluma y el presentador y mentor de CNN, Van Jones.

A pesar de que el exesposo de Kim, el rapero Kanye West, se le ha visto saliendo con la modelo Irina Shayk, la empresaria aseguró que no tiene ninguna relación y que los hombres con la que la han vinculado son grandes amigos.

Sobre Van Jones, Kim aseguró que el presentador le agradeció sobre el rumor de su romance porque le ha traído “citas”:

"Van me envió un mensaje de texto y me dijo: 'Este rumor me ha traído tantas citas y estoy muy agradecido, así que te debo una'".

Kim aseguró que con Maluma no tiene nada y que lo ha visto un par de veces en fiestas:

"No estoy saliendo con ninguno de los dos. Lo he visto un par de veces siempre en Miami, un tipo tan agradable. Tan agradable".

La mujer de 40 años finalizó confesando que en este momento está buscando cosas diferentes en el amor y que la vida ha cambiado muchas perspectivas que tenía:

"Creo que lo que estaba buscando y lo que era hace años es completamente diferente a lo que soy hoy. Solo valoro la privacidad y quiero algo que sea real".

