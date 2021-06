“La momia Spears”, Laura Bozzo envío contundente mensaje a quienes critican su cuerpo

La reconocida conductora del programa ‘Laura en América’ envió un contundente mensaje por medio de su cuenta oficial de Instagram donde de manera sarcástica se auto denomina “la momia Spears”, y le envía un mensaje a quienes la critican por su cuerpo.

En el video Laura está sentada en una silla tomando el sol con un traje de baño color rojo que destaca su color de piel, además, lleva unas gafas de sol y su cabello recogido.

“Hola a todos, les mando besos, abrazos bendiciones, aquí la momia aquí Mumm-Ra, aquí la momia Spears, amo mi cuerpo y saben que, nada me queda mal”, dijo Laura en su video.

Mira también: Criticas a Alexa Mena, mamá de ‘La Segura’, por exceso de Photoshop en su zona intima

Además, acompañó el video con un mensaje, “hola dedicado a todos los que me insultan y quisieran tener mi cuerpo. A las mujeres les digo BASTA no se crean que no valen por la edad somos invencibles merecemos ser felices”.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg