"Solo quiero recuperar mi vida", Britney Spears y su declaración ante el juez para recuperar su libertad

Britney Spears le dijo a un tribunal de Los Ángeles, y al mundo, que desea desesperadamente terminar con la tutela que ha supervisado su vida durante los últimos 13 años, calificándola como un sistema abusivo y controlador en el que fue drogada y obligada a trabajar en contra de su voluntad. El discurso reveló detalles que pocos conocían y duro aproximadamente 23 minutos.

"He estado en negación. He estado en estado de shock. Estoy traumatizada”, dijo la cantante por teléfono durante la audiencia remota, la cual ella insistió en que se transmitiera públicamente.

La artista pidió que el acuerdo finalice "sin tener que ser evaluado", además, agregó: "No debería estar en una tutela si puedo trabajar. Las leyes deben cambiar (…) realmente creo que esta tutela es abusiva (…) no siento que pueda vivir una vida plena", declaró Britney.

Además, añadió que no sabía que podía solicitar el fin de la tutela. "Lamento mi ignorancia", dijo, "pero no sabía eso". Ella explicó: "Es vergonzoso y desmoralizador lo que he pasado, y esa es la razón principal por la que no lo dije abiertamente. No pensé que nadie me creería ".

Después de un breve receso, Vivian Lee Thoreen, abogada del padre de la cantante quien es su tutor legal, leyó una declaración en nombre de su cliente: "Él lamenta ver a su hija sufrir y con tanto dolor (…) ama a su hija y la extraña mucho ".

El discurso de Britney se produjo después de que el abogado designado por el tribunal de la cantante en la tutela, Samuel D. Ingham III, solicitó en abril que se le permitiera a la artista, dirigirse directamente al juez. El año pasado, Ingham comenzó a solicitar cambios sustanciales a la tutela en nombre de Britney, incluido quitarle el poder a su padre, James P. Spears, quien durante mucho tiempo supervisó su vida personal y sus finanzas.

Ingham dijo en ese momento que su cliente "se opuso firmemente" al señor Spears como su tutor, y agregó que le tenía miedo a su padre y no volvería a actuar mientras él estuviera a su cargo.

La cantante, a través de su abogado, también pidió más transparencia en el caso, y el señor Ingham escribió que la cantante “se oponía vehementemente a este esfuerzo de su padre para mantener su lucha legal escondida en el armario como un secreto familiar".

Britney ha vivido bajo una tutela doble en California, que cubre su persona y su patrimonio, desde 2008, cuando las preocupaciones sobre la salud mental de la cantante y el posible abuso de sustancias llevaron su padre a solicitar al tribunal autoridad sobre su hija.

A principios de este año, la abogada del señor Spears había "cumplido con diligencia y profesionalidad sus deberes como uno de los curadores de Britney, y su amor por su hija y su dedicación a protegerla es claramente evidente para el tribunal".

