¡Leave Britney Alone! Reviven viejo video por recientes declaraciones de Britney Spears

El pasado 23 de junio, la artista estadunidense Britney Spears decidió hablar frente a la Justicia sobre lo mal que la ha pasado a causa de la tutela legal que tiene su padre Jamie Spears sobre sus asuntos personales, musicales y comerciales.

Britney, que quiere quitarle esa autoridad a su padre, aseguró que está deprimida y que ha mentido durante años sobre su estado de ánimo:

“He mentido y le he dicho al mundo entero que estoy bien y que estoy feliz. Es una mentira. He estado en negación. He estado en estado de shock. Estoy traumatizada”.

La tutela legal de Britney la ganó su padre hace 13 años, algo que la ha afectado duramente no solo en su vida personal sino en la música, que es lo que más le apasiona:

“Básicamente esta tutela me está perjudicando más que beneficiándome. Me merezco tener una vida. He trabajado toda mi vida”.

La artista, que pidió que la tutela se acabara de manera definitiva, confesó durante la audiencia que quería que sus declaraciones fueran públicas:

“Pido disculpas por mi ignorancia. Lo que he vivido es vergonzoso y desalentador, y es la principal razón por la que no hablé abiertamente. Pensé que nadie me creería”.

Las declaraciones de Britney hicieron que la campaña #FreeBritney (Liberen a Britney) se viralizara y junto a ella diferente material en torno a la situación de la ‘Princesa del Pop’.

En el año 2007, un joven llamado Chris Crocker publicó un video en el que aparecía llorando pidiendo que dejaran en paz a Britney Spears, que en esa época estaba pasando por duras situaciones:

“¿Cómo se atreven todos a hablar mal de Britney? Después de todo lo que ha pasado. Perdió su horizonte, se divorció, tuvo dos niños (…) Ahora está pasando por una dura batalla, lo único que a ustedes les importa es sacar dinero a costa de ella. ¿Cuándo ha sido profesional insultar públicamente a alguien que ha pasado por cosas tan difíciles? Dejen en paz a Britney, por favor”.

Han pasado 14 años desde que el video se publicó y actualmente sigue teniendo el mismo sentido que en el 2007, a pesar de que fue criticado por diferentes personas alrededor del mundo.

El video ha sido masivamente compartido en redes por personas que desean lo mismo que Crocker.

