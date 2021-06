"Me dan risa los manes": Maluma envía mensaje a los hombres que les da pena pedirle una foto

Maluma se ha convertido en uno de los artistas más exitosos dentro del mundo del reguetón; por tal motivo, es muy común que las personas le pidan videos, saludos e incluso fotos cuando lo ven en la calle.

No obstante, a través de su cuenta de Twitter, el intérprete de 'Hawái' se refirió a estos casos cuando son hombres los que lo hacen, a quienes muchas veces le da pena decir que la foto que le solicitan es para ellos y no para sus novias.

"Me dan risa los manes (hombres) que me paran en la calle y me dicen: ‘hey Malu, una fotico pa’ mi mujer', como si fuera delito que fuera pa’ él”, escribió el artista de 27 años en su perfil de Twitter, donde acumula más de 7,5 millones de seguidores.

El trino rápidamente se volvió viral en la red social, alcanzando más de 19 mil 'Me gusta' y miles de 'Retweets y comentarios de algunos fans que apoyan su opinión.