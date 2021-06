"Pocos respetan mi profesión": el mensaje de La Liendra para los que critican su contenido

A través de su cuenta de Instagram, Mauricio Gómez, más conocido como 'La Liendra', envió un mensaje para todas las personas que critican su trabajo como influenciador.

Mira también: "Me dan risa los manes": Maluma envía mensaje a los hombres que les da pena pedirle una foto

"Pocos respetan mi profesión, pero me alegra saber que también pocos logran dedicarse a esto... Critican pero no les da... Sigan en sus oficinas o recibiendo órdenes, que esto no es tan fácil como tú lo crees, INGENUO...", escribió el creador de contenido en una historia.

Además, se refirió a su éxito en redes sociales, afirmando que sube "cualquier bobada" y se vuelve famoso. "Lo quiero es ver; otra cosa, volverse famoso es lo más fácil... Sostenerse es el verdadero reto", agregó.

De igual forma, Gómez pidió respeto para su trabajo, pues aunque no es algo que se enseñe en colegios y universidades, no significa que no sea bueno y exitoso.

Te puede interesar: A pocas semanas de haber dado a luz, Andrea Valdiri ya mostró sus mejores pasos de salsa

Finalmente, 'La Liendra' le aconsejó a sus más de seis millones de seguidores que creyeran en sus ideales y que no dejaran que nadie les dijera que no eran buenos o que no podían hacer algo.

Acá están las declaraciones completas del influenciador: