Mariah Angeliq se une a Bad Gyal y María Becerra en ‘Bobo’

Mariah Angeliq, una de las artistas de mayor crecimiento de la nueva generación, quien recientemente fue nominada a dos Premios Juventud 2021 en las categorías de 'Artista De La Juventud Femenino' y 'Girl Power', continúa su éxito al colaborar con dos de las voces femeninas emergentes femeninas más fuertes del mundo - Bad Gyal y María Becerra. El trío une su talento para lanzar el nuevo sencillo, 'Bobo'.

'Bobo' se inspira en la clásica canción de R&B y Hip-Hop, “No Scrubs”, del poderoso grupo femenino TLC. 'Bobo' le da al clásico un giro único y un toque latino que lo convierte inmediatamente en un favorito para las mujeres de todo el mundo. Mariah, Bad Gyal y María hablan de que no quieren a un "Bobo'', al que describen como un tipo tóxico quien te busca constantemente, que se cree lo máximo pero que en realidad no tiene su vida en orden y que seguro te robará tu felicidad. Cada una de las artistas que participan en la canción brillan individualmente, elevando su ritmo y convirtiéndola en el próximo himno femenino del verano para la nueva generación.

Junto con el lanzamiento de la canción viene un vídeo en el que aparecen las tres cantantes moviéndose al ritmo sensual del sencillo mientras rapean en su estilo original. “Bobo” es el himno veraniego donde se exhibe el empoderamiento femenino en su máxima potencia, y por eso Mariah quiso que las artistas participantes fueran estrellas femeninas emergentes de todo el mundo. Partiendo de la idea de que las mujeres se apoyen mutuamente y buscando incentivar más colaboraciones femeninas – Mariah y su equipo se pusieron en contacto con Bad Gyal en España y María Becerra en Argentina para crear una mezcla única de estrellas internacionales en ascenso, y eso es exactamente lo que consiguieron.

“Piensa en la última vez que has oído hablar de tres mujeres colaborando en una canción... no es tan común. La industria está llena de colaboraciones masculinas y normalmente nos vemos en la necesidad de colaborar con ellos. Esta canción es especial para mí porque, aparte de ser una nueva versión de ‘No Scrubs’, es uno de mis grupos favoritos – TLC, y siento que la canción es una declaración utilizada para empoderarse unas a otras”, dijo Mariah Angeliq.

“Para mi la colaboración de Bobo ha sido un placer. Todo surgió cuando Mariah me mandó el tema y me gustó mucho. Me encantó la idea de hacer un remix tan icónico como el de la canción de TLC y todo salió muy natural. Luego vi que se montó María y me encantó su parte también. Hacer el video con ellas fue una experiencia súper chula, parecía que ya nos conocíamos desde siempre, hubo muy buen ambiente en el set y la verdad que es un placer poder colaborar tres mujeres a la vez y estoy super orgullosa de lo que hemos hecho”, añadió Bad Gyal.

“La canción BOBO es un proyecto que me identifica mucho. Porque últimamente y sobre todo en mi disco ANIMAL, ha centralizado el empoderamiento femenino como uno de los temas principales. Por eso cuando me llegó la invitación de Mariah y me contó un poco de que iba la cosa, no dudé en sumarme. A los pocos días ya estábamos juntas en un estudio de grabación en Miami y le fuimos dando forma a la canción. "Bobo" tiene de fondo un mensaje muy claro, hace alusión a que no debemos conformarnos con nada ni nadie que no esté a la altura. Pero no solo desde un punto de vista amoroso, sino que en todos los aspectos. Por eso me resulta una canción poderosa y que te anima a más. Los 2 días de filmación que tuvimos en México fueron muy buenos. Fue clave que desde el comienzo hayamos pegado buena onda entre las 3, siempre hubo química y ganas de estar ahí. Estoy muy contenta con el resultado final de la canción y del video, así que creo que este proyecto va a dar de qué hablar. ¡No se lo pueden perder!”, dijo María Becerra.

Para celebrar el lanzamiento de esta semana estas mujeres fieras también se apoderan de las portadas de varios playlist incluyendo: Baila Reggaeton (Spotify), Novedades Viernes Spain (Spotify), La Rumba (Amazon Music), Reggaeton De Hoy (Pandora), Mujeres Power (Deezer), Released (YouTube Music).

Mariah Angeliq participó en el tema 'EL MAKINON' de Karol G, un éxito #1 de BILLBOARD, que también recibió la nominación en los Premios Juventud 2021 en la categoría de 'Girl Power'. La canción cuenta con más de 500 millones de reproducciones combinadas, presentando dos de las voces más prometedoras del género urbano. Además, la cantante ha sido nominada como “Artista Juvenil Femenina”, por su increíble aporte como una de las voces más prometedoras y talentosas de la nueva generación. Los fans tienen hasta el 28 de junio para votar por La Princesa de Miami en sus dos categorías en premiosjuventud.com/Vota. La ceremonia de 2021 será transmitida desde el Watsco Center de Miami el 22 de julio a partir de las 7 PM hora del este por Univision.

