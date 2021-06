"No hubo reconciliación”: Afirman que la dura pelea entre los príncipes Harry y William continúa

De acuerdo con Robert Lacey, autor de ‘Battle of Brothers’ y consultor de 'The Crown', serie de Netflix, que escribió un artículo para el medio británico Daily Mail sobre la actual relación del príncipe William y el príncipe Harry, los hijos de la Princesa Diana no han podido perdonarse y su relación va en picada.

Mira También: BOMBERO QUE AYUDÓ A LADY DI EN EL ACCIDENTE REVELA CUÁLES FUERON SUS ÚLTIMAS PALABRAS

A pesar de que muchas personas pensaron que el funeral del príncipe Felipe, que tuvo lugar el 17 de abril, ayudaría a la reconciliación de los hermanos, el escritor y experto en la Familia Real asegura ocurrió todo lo contrario y que la pelea incrementó:

“A los pocos minutos de que los hermanos entraran al castillo y fuera de la visión de la cámara. Comenzaron a pelearse de nuevo”.

Según contó Lacey, una fuente cercana a la Familia les contó que los hermanos sienten mucha rabia contra el otro y así lo han hecho ver en la forma en la que se miran:

"Allí estaban, mirándose el uno al otro tan ferozmente como siempre. La rabia y la ira entre esos dos se ha vuelto tan increíblemente profunda. Se han dicho demasiadas cosas duras y hirientes".

Finalmente, el experto aseguró que los hijos de Lady Di no tuvieron una conversación con su padre y que la pelea, que empezó en el año 2018, al parecer no tiene solución:

"No hubo reconciliación, ni reunión fraternal o 'mini cumbre' después del funeral del príncipe Felipe el 17 de abril. No parece probable que el conflicto entre los dos hijos de Diana divididos amargamente termine pronto".

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg